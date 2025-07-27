İngiltere, Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

AVRUPA Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın finalinde İngiltere ve İspanya arasında oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanırken Avrupa şampiyonu penaltı atışlarında 3-1'lik skorla üstünlük kuran İngiltere oldu.

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi duyulmadı. Şampiyonluğu kullanılan penaltılar belirledi: 3-1

İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetti.

İspanya, 25'inci dakikada Mariona Caldentey'in attığı golle 1-0 öne geçti. İngiltere ise 57'nci dakikada Alessia Russo'nun golüyle skoru eşitledi.

Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

UZATMALARDA GOL OLMADI

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan final mücadelesinde uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı. Her iki takım da temkinli bir oyun sergilerken, kalecilerin performansları skorun değişmesine izin vermedi. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası finalinde şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARINDA İNGİLTERE GALİP GELDİ

Uzatmaların ardından geçilen penaltı atışlarında ilk vuruşu yapan İngiltere kaçırırken, İspanya ilk penaltısını gole çevirdi. İngiltere ikinci ve üçüncü penaltılarını gole çevirirken, İspanya üst üste iki penaltıdan yararlanamadı. Dördüncü penaltı vuruşlarında her iki takım da isabet sağlayamazken, İngiltere beşinci penaltıyı ağlara gönderdi: 3-1

Bu sonuçla İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez şampiyonluğa ulaştı.