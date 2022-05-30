ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Drüşşafaka, Fenerbahçe Beko'ya 91-65'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve play-offta finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Drüşşafaka, Fenerbahçe Beko'ya 91-65'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve play-offta finale yükseldi.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Kerem Baki xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx
Darüşşafaka: Caupain xx 15, Olaseni xx 3, Doğuş Özdemiroğlu xx 12, Boothe xx 8, Collough xx 3, Pineiro xx 2, Sinan Güler xx 10, Selim Şav xx 2, Bora Yaşar xx 3, Eger Özçelik xx 7
Başantrenör: Selçuk Ernak
Fenerbahçe Beko: Vesely xx 8, Booker xx 6, de Colo xxx 17, Henry xx 6, Biberovic xx 7, Melih Mahmutoğlu xxx 13, İsmet Akpınar xxx 21, Metecan Birsen xx 7, Ahmet Düverioğlu xx 6, Guduric x, Ekrem Sancaklı x
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
1. periyot: 10- 16 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 23 -42 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 45 - 68 (Fenerbahçe Beko lehine) - İSTANBUL