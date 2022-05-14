ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
AA - Fırat Özdemir - Spor
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Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper ÖzgökGaziantep Basketbol: Gulley 27, Alpha Kaba 16, Peterson 10, Orhan Haciyeva 8, Doyle 7, İsmail Cem Ulusoy 7, Luther 5, Dusan Cantekin 2, Leon Harun ApaydınDarüşşafaka: Caupain 21, Doğuş Özdemiroğlu 16, Olaseni 15, Cullough...
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Gulley 27, Alpha Kaba 16, Peterson 10, Orhan Haciyeva 8, Doyle 7, İsmail Cem Ulusoy 7, Luther 5, Dusan Cantekin 2, Leon Harun Apaydın
Darüşşafaka: Caupain 21, Doğuş Özdemiroğlu 16, Olaseni 15, Cullough 12, Boothe 9, Pineiro 8, Sinan Güler 4, Troy Selim Şav, Ragıp Berke Atar, Can Maxim Mutaf
1. Periyot: 21-22
Devre: 38-39
3. Periyot: 58-63
Beş faulle çıkan: 39.46 Cullough (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 85-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.
AA / Fırat Özdemir - Spor