Frutti Extra Bursaspor: 100-87 - Haberler

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Frutti Extra Bursaspor: 100-87

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Frutti Extra Bursaspor: 100-87

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk BayraktarFENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Melih Mahmutoğlu 14, Pierre 8, Vesely 8, Booker 15, de Colo 27, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 7, İsmet Akpınar, Ahmet Düverioğlu, Ekrem Sancaklı, Tarık BiberovicFRUTTI...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar

FENERBAHÇE BEKO: Henry 12, Melih Mahmutoğlu 14, Pierre 8, Vesely 8, Booker 15, de Colo 27, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 7, İsmet Akpınar, Ahmet Düverioğlu, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 17, Onuralp Bitim 18, Hayes 11, Dudzinski 10, Holland 14, Andrews 12, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 2

1'İNCİ PERİYOT: 26-21

İLK YARI: 50-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-63

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 100-87 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 17 Mayıs Salı günü Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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