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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Adsız Günebakan - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit GönültaşGaziantep Basketbol: Peterson 30, İsmail Cem Ulusoy 3, Luther 15, Gulley 26, Kaba 10, Orhan Haciyeva 3, Ahmet Furkan Özkan 2, Dusan Cantekin, Doyle 16, Tevfik Akdamar 3.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş

Gaziantep Basketbol: Peterson 30, İsmail Cem Ulusoy 3, Luther 15, Gulley 26, Kaba 10, Orhan Haciyeva 3, Ahmet Furkan Özkan 2, Dusan Cantekin, Doyle 16, Tevfik Akdamar 3.

TOFAŞ: Zubcic 15, Berk İbrahim Uğurlu 4, Javier Cruz 16, Simmons 14, Cook 8, Ennis 16, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 12, Saldivar, Bora Satır, Muhsin Yaşar 7, Emre Tanışan.

1. Periyot: 30-22

Devre: 58-47

3. Periyot: 83-66

5 faul: 32.24 İsmail Cem Ulusoy (Gaziantep Basketbol), 34.04 Cook (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen ve bugün oynanan karşılaşmada, Gaziantep Basketbol sahasında TOFAŞ'ı 108-92 yendi.

AA / Adsız Günebakan - Spor

Yener Yılmaz, İsmail Cem, basketbol, ulusoy, Spor, Haberler

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