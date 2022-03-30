ING Basketbol Süper Ligi
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Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit GönültaşGaziantep Basketbol: Peterson 30, İsmail Cem Ulusoy 3, Luther 15, Gulley 26, Kaba 10, Orhan Haciyeva 3, Ahmet Furkan Özkan 2, Dusan Cantekin, Doyle 16, Tevfik Akdamar 3.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Yiğit Gönültaş
Gaziantep Basketbol: Peterson 30, İsmail Cem Ulusoy 3, Luther 15, Gulley 26, Kaba 10, Orhan Haciyeva 3, Ahmet Furkan Özkan 2, Dusan Cantekin, Doyle 16, Tevfik Akdamar 3.
TOFAŞ: Zubcic 15, Berk İbrahim Uğurlu 4, Javier Cruz 16, Simmons 14, Cook 8, Ennis 16, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 12, Saldivar, Bora Satır, Muhsin Yaşar 7, Emre Tanışan.
1. Periyot: 30-22
Devre: 58-47
3. Periyot: 83-66
5 faul: 32.24 İsmail Cem Ulusoy (Gaziantep Basketbol), 34.04 Cook (TOFAŞ)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasından ertelenen ve bugün oynanan karşılaşmada, Gaziantep Basketbol sahasında TOFAŞ'ı 108-92 yendi.