İnegölspor'un Genç Yıldızı Batuhan Günaldı'nın Performansı Dikkat Çekti

İnegölspor'un Genç Yıldızı Batuhan Günaldı'nın Performansı Dikkat Çekti
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TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen Batuhan Günaldı, 2024-2025 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla büyük beğeni topladı. 23 maçta 3 asistle, üst lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Batuhan Günaldı, 2024-2025 sezonunda sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca çıktığı 23 karşılaşmada 3 asistlik katkı sağlayan Batuhan, özellikle oyun görüşü ve sahadaki enerjisiyle takdir topladı.

22 yaşındaki futbolcunun bu performansı, yalnızca İnegölspor camiasında değil üst lig ekiplerinin de radarına girmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, TFF 1. Lig ve 2. Lig'den birkaç kulüp, Batuhan'ı kadrosuna katmak için nabız yoklamaya başladı.

Teknik kapasitesi, oyun disiplini ve gelişime açık yapısıyla gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen Batuhan Günaldı'nın transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişti

Günaldı, 2013-14 sezonunda Trabzonspor altyapı seçmelerinde kendini göstererek bordo-mavili kulübün kapısından girmişti. Burada 2020-21 sezonuna kadar çeşitli kategorilerde forma giyen genç oyuncu, 2022-23 sezonunda profesyonelliğe geçiş yaparak Karaman FK'ya gitmişti. Ardından Etimesgut'a giden Günaldı, bu sezonu ise başarılı bir performansla İnegölspor'da tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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