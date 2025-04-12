İnegölspor, Altay'ı 1-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında İnegölspor, Altay'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta golü atan isim İbrahim Can Köse oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftada İnegölspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Mustafa Mete Tetik dk. 95) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli (Batuhan Günaldı dk. 83) Ali Mert Aydın (Mehmet Arda Akdeniz dk. 95) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Hasan Alp Atınoluk dk. 88)
Altay: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir (Yunus Efe Sarıkaya dk. 59), Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Kaymaz (Mehmet Gündüz dk. 59) Ege Parmaksız (Murat Berkan Demir. dk. 59) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
Gol: İbrahim Can Köse (İnegölspor)
Sarı kartlar: Fatih Aktay, Mustafa Emre Can, Alpay Koçaklı (İnegölspor), Yusuf Tekin, Kuban Altunbudak, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya (Altay) - BURSA