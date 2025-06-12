İmzayı atması an meselesi! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli golcü Edin Dzeko'nun yeni adresi Bologna olabilir. Bologna ile Dzeko 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya çok yakın. Son olarak Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılan tecrübeli golcü Edin Dzeko, Bologna ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya çok yakın.
İMZAYI ATMASI AN MESELESİ
Corriere dello Sport'un haberine göre; Bologna ile Edin Dzeko arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Son olarak Fenerbahçe forması giyen 38 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 21 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.