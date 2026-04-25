İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor maçının ardından

İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Genel anlamda kazanmayı hak eden bir oyun oynamadık" - İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk: "Vanspor deplasmanı bizim için değerli 3 puan oldu"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a 3-1 yenilen İmaj Altyapı Vanspor FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, ligdeki hedeflerini tutturduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, İstanbulspor'un maça daha iyi hazırlandığını ve galibiyeti daha çok istediğini ifade etti.

Vanspor'un ligden düşme korkusu yaşamadığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Vanspor rahatlıkla ligde kaldı, önümüzdeki seneyi artık büyük bir dinginlikle planlayabilir. İstanbulspor oyuncuları maçı daha fazla düşünüyorlardı ve daha enerjiktiler. Sahanın içine bakarsanız maçı kazanabilirdik ama genel anlamda da çok kazanmayı hak eden bir oyun oynamadık. Ligin sonlarında böyle maçlar olur. Keşke geçen haftaki ciddiyeti ortaya koyabilseydik. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Hakem de maçı harika yönetti. Hakemi tebrik ediyorum."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise "Son haftalarda zor maçlara çıktık. Vanspor deplasmanı bizim için değerli 3 puan oldu. Son haftamız içeride, Adana Demirspor'la oynayıp oradan 3 puan alıp inşallah istediğimiz sıralamada ligi kapatacağız. Vanspor'a da bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
