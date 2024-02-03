İlyas Tüfekçi'nin 64. yaş günü kutlandı
ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) üyeleri tarafından sürpriz bir ziyaret ile kutlandı. Ziyaret sırasında Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulunuldu.
ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü kutlandı.
Doğum günü etkinliğine Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Rıza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Çınar ile Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu Üyesi Binali Kartal Tüfekçi'nin evine giderek sürpriz yaptılar.
Ziyaretten memnun kalan Tüfekçi duygulanırken, TÜRFAD heyeti Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulundu.