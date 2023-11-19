İlkem Yapı Tarsusspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yendi. Mücadelenin ikinci periyodunda Hatay ekibinin başantrenörü Ekin Baş, ikinci teknik faulden diskalifiye edildi. İkinci ve üçüncü periyotta yaşanan skorboard arızası nedeniyle karşılaşma 45 dakika durdu.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Göksun Öz, Muhammed Murat Zafer, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Jackson 33, Betül Kutlu 3, Nuran Tutsak 2, Elanur Demir 8, Öykü Canlıel 2, Brown 20
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 7, Büşra Akgün 8, Cave 19, Davis 14, Robinson 23, Işılay Eğin, Yağmur Bul 5, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül Bostancı 4
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-45
3. Periyot: 53-62
Beş faulle çıkanlar: 36.44 Robinson, 39.06 Cave (İlkem Yapı Tarsusspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 80-68 yendi.
Mücadelenin ikinci periyodunda Hatay ekibinin başantrenörü Ekin Baş, ikinci teknik faulden diskalifiye edildi.
İkinci ve üçüncü periyotta yaşanan skorboard arızası nedeniyle karşılaşma 45 dakika durdu.