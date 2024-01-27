İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin'i 87-76 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin'i 87-76 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Murat Ciner, Muhammed Murat Zafer, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 11, Cave 15, Davis 12, Yağmur Bul, Robinson 23, Kübra Erat 12, Büşra Akgün 12, Aysude Yıldıztekin 2, Merve Uygül Bostancı
ÇBK Mersin : Asena Yalçın 5, Williams 14, Kiss 17, Mabrey 23, Sinem Ataş, Melis Gülcan 2, Cornelius 8, Derin Yaya 7, Meltem Avcı
1. Periyot: 23-25
Devre: 47-45
3. Periyot: 63-65
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin'i 87-76 yendi.