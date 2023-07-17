İlkay Gündoğan Barcelona'ya imza attı

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona'ya imzayı attı. Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona'yla anlaşıp, tatile çıkmıştı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.