İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
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Tecrübeli eldiven Muslera ile yollarını ayıran Süper Lig devi Galatasaray Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'in menajeriyle temas kurdu ve transferin şartlarını sordu.

Süper Lig devi Galatasaray, Fernando Muslera'nın yerine Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için ilk adımı attı. Aston Villa'nın yıldız kalecisi Martinez'in menajeriyle temas kuruldu ve transferin şartları soruldu.

İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Estudiantes de La Plata'ya transfer olmaya hazırlanmasıyla birlikte kaleci transferi öncelikli hale geldi. Sarı-kırmızılılar, Emiliano Martínez için nabız yokladı.

UNITED DA DEVREDE

TYC Sports'un aktardığı bilgiye göre; Her ne kadar kulüpler arasında henüz resmi bir görüşme olmasa da, Galatasaray'ın oyuncunun şartlarını menajerine sorduğu öğrenildi. Ancak Martinez'in önceliğinin Galatasaray değil, Avrupa'nın elit kulüpleri olduğu belirtiliyor. Manchester United'ın da 32 yaşındaki kaleciye ilgisi bulunuyor.

İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

ASTON VILLA SATIŞA SICAK BAKIYOR

Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa, Martinez için gelecek cazip bir teklife olumlu yaklaşabilir. Oyuncunun yüksek maaşından da kurtulmak isteyen İngiliz kulübü, satışla mali açıdan rahatlamayı hedefliyor. İngiliz ekibinde sözleşmesi devam etmesine rağmen kupa kazabileceği bir takıma gitme fikrini düşünen Martinez'in ayrılmaya karar verdiği ifade ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Özcan:

dünya nın en iyi 5 kalecinin içindedir net ama zor transfer bize yedirmezler bu adamı

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