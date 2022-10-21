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İlk kez görüntülendi! İşte dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit

Spor Haberleri

Liverpool'un stadı Anfield Road'a yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda mescide ulaşabilmek için iki kapıdan geçildiği ve ilkinin önünde güvenlik görevlisinin beklediği görüldü.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Liverpool'un Müslüman taraftar ve futbolcuları için stadında yaptığı hamle büyük alkış topladı.

ANFIELD ROAD'DA MESCİT

Dünya devi Liverpool'un, atmosferi ile ünlü stadı Anfield Road'a yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videoda namaz kılmak isteyenlerin mescide ulaşmak için iki kapıdan geçtiği ve ilkinin önünde bir güvenlik görevlisinin beklediği görüldü.

İlk kez görüntülendi! İşte dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit

MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR LIVERPOOL FORMASI GİYDİ

Geçmişte Saido Mane ve Emre Can gibi birçok Müslüman futbolcunun formasını giydiği Liverpool'da, şu an Mısırlı golcü Muhammed Salah, Müslüman kimliğiyle öne çıkıyor.

İlk kez görüntülendi! İşte dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Anfield Road Stadı Liverpool Spor Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

islam alemi mezhep savaslarini cekismeleri düsmanligi birakarak birbirine saygili ve birlik beraberlik icinde cahaleti bitirerek yüzyillar öncesinde oldugu gibi yine diger dinlere bagli insanlara örnek olmayi becebilse onlarda müslümanlara mecburen saygi duyar.

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Çınar Saraç:

Bizde hemen kilise yaptıralım

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