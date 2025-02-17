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İlk görüşmede ikna ettiler: Arda Güler'e dev talip

İlk görüşmede ikna ettiler: Arda Güler'e dev talip
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PSG, Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Luis Enrique, Arda'yı transfer edebilmek için elinden geleni yapıyor. İspanyol teknik adamın şimdiden temasa geçtiği ve 19 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü. Madrid bu ayrılığa sıcak bakmazken, Ancelotti'nin kalması durumunda ayrılığın gerçekleşebileceği yazıldı

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler hakkında İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ENRIQUE PSG'YE İSTİYOR

Don Balon'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Arda Güler'in kendi oyun felsefesine uyduğunu düşündüğü ve Fransız ekibinin milli futbolcunun transferi için elinden geleni yaparak bir sürprize imza atmak istediği kaydedildi.

ARDA İLE GÖRÜŞMESİ OLUMLU GEÇTİ

Enrique'nin, Arda Güler ile şimdiden temasa geçtiği ve PSG'ye transfer olması durumunda Real Madrid'de bulunduğu durumdan daha farklı bir statüye sahip olacağını söylediği öne sürüldü. Arda Güler'in, yönetimi altında fazla forma şansı bulamadığı Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması durumunda İspanyol devinden ayrılabileceği öne sürüldü. Genç yıldızın, Luis Enrique'nin kendisiyle yaptığı görüşmeden de oldukça memnun kaldığı iddia edildi.

REAL MADRID SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Real Madrid'in ise genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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