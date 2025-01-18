Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İlhan Palut: 'Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından, takımının sahada kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

- İlhan Palut : "Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç öncesi beklenen kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz belki ama bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de Çaykur Rizespor olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlhan Palut: 'Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
img

Beşiktaş'tan kazanacağı para belli oldu
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

Kolunda servet taşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Kadir Ezildi, mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu

Mezun olan nişanlısını hediyeye boğdu
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.