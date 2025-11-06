Haberler

İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) Genel Kurulu, 3-6 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından Avrupa Okul Sporları Federasyonu yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
