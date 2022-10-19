İki ünlü eski Süper Lig hakeminin Fenerbahçe maçı paylaşımları ortalığı karıştırdı

Süper Lig'de 11. hafta oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçına Zorbay Küçük atandı. Eski hakem Fırat Aydınus bu atama sonrası "Büyük risk!" paylaşımı yaparken, bir diğer eski hakem Deniz Çoban bu ifadeleri alıntılayarak "Zorbay Küçük?" paylaşımında bulundu. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları sonrası sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor" yorumlarında bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yolundaki kritik maça Zorbay Küçük atanırken, bu atama eski hakemlerin dikkatini fazlasıyla çekti.

"ZORAY KÜÇÜK?"

11. hafta hakemlerinin belli olmasından sonra eski hakem Fırat Aydınus sosyal medya hesabından "Büyük risk!" paylaşımında bulundu. Bir diğer eski hakem Deniz Çoban ise yazılanları alıntılayarak, "Zorbay Küçük?" paylaşımı yaptı.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

İki eski hakemin kendi aralarındaki bu paylaşımları Fenerbahçe taraftarını da harekete geçirdi. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, "Fenerbahçe'ye operasyon yapılıyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu.