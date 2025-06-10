İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara'ya Rus ekibi Zenit'ten dev bir teklif geldi. Zenit, Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ayrıca, Brezilyalı yıldıza Galatasaray'dan aldığı 2,3 milyon euroya karşılık 4,5 milyon euro maaş teklif etti. Ancak hem Galatasaray hem de Gabriel Sara, transferle ilgilenmediklerini belirtip teklifi reddetti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.

15 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alamayan Zenit, rotayı Galatasaraylı Gabriel Sara'ya çevirdi. Rus kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılılara 15 milyon euro teklif etti.

İKİ KATI MAAŞ ÖNERİSİ

Zenit, Gabriel Sara'ya yıllık 4,5 milyon euro maaş önererek Galatasaray'da aldığı 2,3 milyon euronun yaklaşık iki katını teklif etti.

REDDETTİLER

Ancak hem Galatasaray yönetimi hem de Gabriel Sara, Rus ekibinin teklifine olumsuz yanıt verdi. Brezilyalı oyuncunun şimdilik takımdan ayrılma planı bulunmadığı belirtildi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abla ve kardeşin can verdiği kazaya arı neden olmuş

Abla ve kardeşin can verdiği kazanın nedeni belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak'tan güzel haber! Bakın nerede bulundu

Saç tıraşı yüzünden evden kaçan Burak bakın nerede bulundu
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti

Kanser tedavisi gören Gül Onat gelen yorumlara isyan etti
Icardi'nin yeni sevgilisi ölüm tehditleri alıyor: Bana bir şey olursa...

Ölüm tehditleri aldığını açıkladı: Bana bir şey olursa...
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.