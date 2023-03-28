Igor Tudor'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Bu kadro bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u hedef alan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu sezonki kadro bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız." dedi.

Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor, bir zamanlar çalıştırdığı Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Tudor, eski takımı Galatasaray ve Okan Buruk hakkında bazı yorumlar yaptı.

"GALATASARAY FARKLI BİR CAMİA"

Hırvatistan'da 24sata'ya röportaj veren 44 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray hakkında, "Marsilya'da daha başarılıyım ama Galatasaray farklı bir camia, liderken kovulabiliyorsunuz içeride oynadığımız maçlardaki coşkuyu hiçbir yerde göremedim." dedi.

"BU KADRO BENDE OLSA ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE FİNAL OYNARIZ"

Lider Galatasaray'ın kadrosunu da değerlendiren Tudor, "Hala Galatasaray'ın maçlarını izliyorum. Harika bir kadro kurdular. Galatasaray'ın bu sezonki kadrosu bende olsa Şampiyonlar Ligi'nde final oynarız." açıklamasını yaptı.

DAHA ÖNCE TARTIŞMIŞLARDI

Igor Tudor'un Galatasaray'da görev yaptığı sırada Akhisarspor'u çalıştıran yapan Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibe yenildikleri maçtan sonra olay ifadelerde bulunmuştu. Okan Buruk, Tudor için "Bu kadar vasıfsız bir adamın Galatasaray'da çalışması utanç verici." İfadesini kullanmıştı.