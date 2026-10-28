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Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor deplasmanına hazırlandı

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Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Eskişehirspor deplasmanına hazırlandı
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Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Iğdır ekibi, Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanla hazırlığı bitirdi; maç saat 20.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alagöz Holding FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yapan Iğdır ekibi, ısınma, pas, şut, dar alan oyunu ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını bitirdi.

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 20.30'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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