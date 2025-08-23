Iğdır FK ve Vanspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor maçı, her iki takımın da gol atamadığı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Dk. 80 Ali Yaşar), Eyüp Akcan, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 80 Eysseric), Ahmet Emin Engin (Dk. 90+1 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren (Dk. 70 Avramovski), Fofana (Dk. 70 Camara), Bruno

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdem Seçgin (Dk.72 Mert Çölgeçen), Mehmet Özcan, Regis (Dk. 72 Mehmet Manış), Ramirez (Dk. 61 Faruk Can Genç), Traore (Dk. 60 Jefferson), Vlachomitros (Dk. 83 Bekir Can Kara), Cedric

Sarı kartlar: Dk. 17 Traore, Dk. 80 Faruk Can Genç (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 25 Burak Bekaroğlu, Dk. 45+7 Caner Cavlun, Dk. 82 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor maçı, 0-0 beraberlikle bitti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
