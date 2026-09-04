Iğdır FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı için ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışan ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek. Maç 7 Eylül'de saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Iğdır FK, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Alagöz Holding Iğdır FK - İstanbulspor maçı 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA