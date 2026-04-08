Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Ankara Keçiörengücü: 1

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Ankara Keçiörengücü: 1
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Iğdır FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilerek kritik bir mağlubiyet aldı. Maçta tek golü İshak Karaoğul kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Iğdır FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emre Doğu, Burak Sami Şad

Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Alim Öztürk (Gökcan Kaya dk. 38), Fofana (Tunahan Ergül dk. 76), Bruno, Loshaj (Doğan Erdoğan dk. 59), Mendes, Ali Kaan Güneren (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 76), Atakan Çankaya, Koita (Ahmet Emin Engin dk. 59), Güray Vural

Yedekler: Tsunami, Alperen Selvi, Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 90+4), Rroca (Halil Can Ayan dk. 67), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh (Diaby dk. 82), İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 82), Süleyman Luş (Ali Dere dk. 67), Fernandes

Yedekler: Ali Akman, Mexer, Enes Yılmaz, Aykut Özer, Mehmet Efe Cakmak

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: İshak Karaoğul (dk. 47) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rroca, Wellington, Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Loshaj, Sinan Bolat (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89

İsrail'in Lübnan'daki katliamında ilk bilanço çok ağır
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz

Ünlü şarkıcı ile ilgili verilen karara savcılık itiraz etti
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor