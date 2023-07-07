Iğdır Dağcılık Kulübü'nden Türk Bayrağı Açarak Başarılı İniş

Iğdır Dağcılık Kulübü'nden 4 dağcı, dağcılık sporunu tanıtmak ve Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının tırmanışlara açılması için Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın çatısından Türk bayrağı açarak başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Dağcılar, gençleri bu spora davet etti.

IĞDIR Dağcılık Kulübü'nden 4 dağcı, dağcılık sporunu tanıtmak, Ağrı Dağı'nın kuzey kanadının da tırmanışlara açılması için 6 katlı 22 metre yüksekliğindeki Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın cam binasının çatısından Türk bayrağı açarak başarılı bir iniş yaptı. Halatlarla inen dağcılar "Gençlerimizi bu sporu yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz ile Iğdır Dağcılık Kulübü sporcuları, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nın cam binasından yapacakları iniş için önce hazırlıklarını tamamladı. Gerekli güvenlik önlemlerini alan sporcular daha sonra Türk bayrağı açarak cam binadan başarıyla iniş yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şahap Eryılmaz, "Dağcılık eğitimli sporcuların yapabileceği bir spor. Bizim amacımız dağcılığın riskli bir spor dalı olmadığını ve eğitimle başarılabileceğini göstermek. Iğdır'da buna ihtiyaç var. Bunun için böyle bir etkinlik düzenledik. Iğdır'da bu tür spor kulüplerinin çok daha fazla olması gerekiyor. Hem Azerbaycan, İran ve Ermenistan, bu bölgede faaliyetlerde bulunuyor ve biz onlara böyle aktivitelerin olduğunu gösterirsek eğitim turizmi bile açılır" dedi.