Iğdır'da Yaz Spor Okulları Tamamlandı

Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, 3 bin öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Kış aylarında da öğrencilere farklı branşlarda eğitim verileceği belirtildi.

Iğdır'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 3 bin öğrencinin faydalandığı "Yaz Spor Okulları" tamamlandı, kışın öğrencilere farklı branşlarda eğitim verilecek.

Gençlik Merkezi Stadı'ndaki kapanış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, törende yaptığı konuşmada, 100 antrenörün gözetiminde 3 bin çocuğun katılımıyla spor dolu bir yaz tatilini geride bıraktıklarını söyledi.

Yaz sporlarının kapandığını ancak kış spor okullarıyla birlikte faaliyetleri devam ettireceklerini ifade eden Çebi, "Bir yazı spor anlamında dolu yaşadık. Yüzmeden tekvandoya, bokstan güreşe, karateden jimnastiğe özellikle engelsiz spor branşında oldukça verimli bir yaz geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu anlamda emek veren antrenörlerimizi burada tek tek kutluyorum. Bir yaz boyunca spora devam eden, spor içerisinde kalan genç sporcu kardeşlerimizi buradan tebrik ediyorum." dedi.

Kafkas dansı gösterisinin yapıldığı program, stadyumda toplanan genç sporcuların, farklı branşlarda gösteri yapması ve Türk Halk Müziği konseriyle devam etti.

Törene Iğdır Vali Yardımcısı Zekeriya Murat Şahan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, antrenörler ve sporcuların aileleri katıldı.