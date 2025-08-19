Iga Swiatek, Cincinnati Masters'i Kazandı
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda kadınlar finalinde İtalyan Jasmine Paolini'yi mağlup ederek turnuvayı kazandı.
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek kazandı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, karşılaştı.
Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadeleden 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak Cincinnati'deki ilk, Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu elde etti.
İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor