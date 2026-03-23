Polonyalı tenisçi Swiatek, antrenörü Fissette ile yollarını ayırdı

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, 18 aydır birlikte çalıştığı antrenörü Wim Fissette ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Dünya klasmanının 3 numarası Swiatek, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Antrenörüm Wim Fissette ile aylarca süren çalışmamızın ardından farklı bir yola gitmeye karar verdim. Zorluklarla ve birçok önemli deneyimle dolu yoğun bir zamandı. Desteği, tecrübesi ve birlikte başardığımız her şey için, buna spordaki en büyük hayallerimden biri de dahil, minnettarım." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Swiatek, Fissette ile çalıştığı Ekim 2024'ten bu yana Wimbledon, Cincinnati Açık ve Kore Açık'ı kazandı.

Polonyalı tenisçi, geçen hafta Miami Açık ikinci turunda dünya 50 numarası vatandaşı Magda Linette'ye 6-1, 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.