Haberler

Polonyalı tenisçi Swiatek, antrenörü Fissette ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, 18 aydır birlikte çalıştığı antrenörü Wim Fissette ile ayrıldığını duyurdu ve bu süreçte elde ettikleri başarılar için minnettarlığını ifade etti.

Dünya klasmanının 3 numarası Swiatek, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Antrenörüm Wim Fissette ile aylarca süren çalışmamızın ardından farklı bir yola gitmeye karar verdim. Zorluklarla ve birçok önemli deneyimle dolu yoğun bir zamandı. Desteği, tecrübesi ve birlikte başardığımız her şey için, buna spordaki en büyük hayallerimden biri de dahil, minnettarım." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Swiatek, Fissette ile çalıştığı Ekim 2024'ten bu yana Wimbledon, Cincinnati Açık ve Kore Açık'ı kazandı.

Polonyalı tenisçi, geçen hafta Miami Açık ikinci turunda dünya 50 numarası vatandaşı Magda Linette'ye 6-1, 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilmişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

