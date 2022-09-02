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Icardi, Galatasaray'a her an imza atabilir! Muslera'nın hamlesi taraftarı sevinçten havaya uçurdu

Spor Haberleri

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya artık çok yakın. Sarı-kırmızılıların hem Fransız ekibi hem de futbolcu ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın ise Arjantinli golcüyü Instagram'dan takip etmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çok yakın.

ICARDI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

MUSLERA, ICARDI'Yİ TAKİP ETTİ

Sarı-kırmızılıların kaptan Muslera ise sosyal medyadan taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. Uruguaylı eldiven, Instagram hesabından Mauro Icardi'yi takip etti. Taraftarlar, deneyimli kalecinin bu hamlesini transferin bittiği şeklinde yorumladı.

Icardi, Galatasaray'a her an imza atabilir! Muslera'nın hamlesi taraftarı sevinçten havaya uçurdu

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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