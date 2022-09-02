Icardi, Galatasaray'a her an imza atabilir! Muslera'nın hamlesi taraftarı sevinçten havaya uçurdu

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya artık çok yakın. Sarı-kırmızılıların hem Fransız ekibi hem de futbolcu ile anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın ise Arjantinli golcüyü Instagram'dan takip etmesi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çok yakın.

ICARDI İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain'in yıldız golcü Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

MUSLERA, ICARDI'Yİ TAKİP ETTİ

Sarı-kırmızılıların kaptan Muslera ise sosyal medyadan taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. Uruguaylı eldiven, Instagram hesabından Mauro Icardi'yi takip etti. Taraftarlar, deneyimli kalecinin bu hamlesini transferin bittiği şeklinde yorumladı.