Haberler

Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Icardi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Pino, ilk temasın Galatasaray'dan geldiğini belirtti ve Fenerbahçe ile de görüşmeler yapıldığını ancak Icardi'nin Galatasaray'ın sportif projesini tercih ettiğini söyledi.

  • Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, transfer döneminde ilk temasın Galatasaray'dan geldiğini açıkladı.
  • Elio Pino, Fenerbahçe'nin de kendileriyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe Başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüğünü belirtti.
  • Mauro Icardi, yapılan görüşmelerin ardından Galatasaray'ın sportif projesini tercih etti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Icardi ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

TRT SPOR'DA AÇIKLAMA YAPTI

Elio Pino, Selahattin Baki'nin Arjantinli futbolcu hakkında yaptığı değerlendirmelerin ardından TRT Spor'a konuşarak sürece açıklık getirdi. Pino, transfer döneminde yaşanan temasların detaylarını paylaştı.

"İLK TEMAS GALATASARAY'DAN GELDİ"

Pino, yaptığı açıklamada ilk temasın Galatasaray cephesinden kurulduğunu belirtti. Erden Timur ve George Gardi'nin kendileriyle iletişime geçtiğini ifade eden Pino, o dönemde Mauro Icardi'nin PSG'deki yerini kazanmayı hedeflediğini söyledi.

"FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞTÜK"

Galatasaray'ın sunduğu sportif projenin Icardi için oldukça cazip olduğunu vurgulayan Pino, bu süreçte Fenerbahçe'nin de kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. Elio Pino, Fenerbahçe Başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüğünü ifade ederek, yapılan görüşmelerin ardından Icardi'nin Galatasaray'ın projesini tercih ettiğini dile getirdi.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Selahattin Baki, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile ilgili olarak, "İlk bize önerildi. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title