Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Icardi ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.

TRT SPOR'DA AÇIKLAMA YAPTI

Elio Pino, Selahattin Baki'nin Arjantinli futbolcu hakkında yaptığı değerlendirmelerin ardından TRT Spor'a konuşarak sürece açıklık getirdi. Pino, transfer döneminde yaşanan temasların detaylarını paylaştı.

"İLK TEMAS GALATASARAY'DAN GELDİ"

Pino, yaptığı açıklamada ilk temasın Galatasaray cephesinden kurulduğunu belirtti. Erden Timur ve George Gardi'nin kendileriyle iletişime geçtiğini ifade eden Pino, o dönemde Mauro Icardi'nin PSG'deki yerini kazanmayı hedeflediğini söyledi.

"FENERBAHÇE İLE DE GÖRÜŞTÜK"

Galatasaray'ın sunduğu sportif projenin Icardi için oldukça cazip olduğunu vurgulayan Pino, bu süreçte Fenerbahçe'nin de kendileriyle temasa geçtiğini açıkladı. Elio Pino, Fenerbahçe Başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüğünü ifade ederek, yapılan görüşmelerin ardından Icardi'nin Galatasaray'ın projesini tercih ettiğini dile getirdi.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Selahattin Baki, katıldığı bir programda Mauro Icardi ile ilgili olarak, "İlk bize önerildi. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı" ifadelerini kullanmıştı.