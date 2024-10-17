Üye Girişi
Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yolsuzlukla suçladığı Mehmet Büyükekşi, sessizliğini bozdu

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yolsuzlukla suçladığı Mehmet Büyükekşi, sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun dile getirdiği yolsuzluk iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu. Hacıosmanoğlu'nun "Suç duyurusunda bulunacağız" dediği Büyükekşi, "Yanlış bilgilendirme var. Önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama ile cevap vereceğiz" dedi. Eski başkan, EURO 2024 seyahat harcamaların tek başına karar vermediğini de sözlerine ekledi.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla sarsılmıştı. Su. duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, Büyükekşi yönetimini evrakta sahtecilik yapmakla suçlamıştı. Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bu iddialara cevap verdi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

İbrahim Hacıosmanoğlu Ekol TV'de katıldığı programda, "Genel kurula 5 milyon lira artıda mali tablo sundular. Arkadaşlarımız inceleyince 278 milyon 342 bin 398 lira açık çıktı. Mali tablolarda oynayarak yaptıkları hareket var. Konuyu mali direktöre sordum, 'İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dedi. Hemen görevine son verdik. Şimdi suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca top sponsorumuz Puma'nın ödemesi gereken 200 bin Euro ekstra parayı önce bir kulübe, sonra duvar reklamcısına göndermesini istiyorlar ancak şirket bunu kabul etmiyor" demişti.

"4 MİLYONU AŞAN MİSAFİR AĞIRLAMA HARCAMALARI VAR"

Eski yönetimin şampiyona bittikten sonra 4 milyon 681 bin euro misafir ağırlanmasına harcadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Avrupa Şampiyonası bittikten sonra 2-3 gün daha kalan misafirler var dediler. Bunlar bir de çok lüks yerlerde kalmışlar. Şampiyona bitmiş niye kalıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN CEVAP: YANLIŞ BİLGİLENDİRME VAR, YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Radyospor'a konuşan eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yanlış bilgilendirme var. Önümüzdeki günlerde yazılı bir açıklama ile cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT HARCAMALARI KARARINI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

Mehmet Büyükekşi görevi teslim ettikten sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmediğini belirterek, "Görevi bıraktıktan sonra İbrahim Hacıosmanoğlu ile hiç görüşmedim. EURO 2024'te yapılan seyahat harcamaları, yönetim kurulu kararı ile alındı, ben tek başıma karar vermedim" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu? Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.