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Hürriyet'in Alex anısı sosyal medyaya damga vurdu: Parmağını kırdım, kapıda bekliyordu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'ya yaptığı sert faullerle hatırlanan eski futbolcu Hürriyet Güçer, Brezilyalı futbolcuyla yaşadığı anısını anlattı. Alex'in bir maçta parmağını kırdığını söyleyen Güçer'in anlattıkları sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig'in unutulmaz isimlerinden eski futbolcu Hürriyet Güçer, Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olduk. Alex'e yaptığı sert faullerle hatırlanan Hürriyet, bir maçta Alex'in parmağını kırdığını ve lensini düşürdüğünü söyledi.

Hürriyet'in Alex anısı sosyal medyaya damga vurdu: Parmağını kırdım, kapıda bekliyordu

"KAPIDA BEKLİYORDU"

Alex'e sert fauller yaptığını ifade eden Güçer, "Bir maçta parmağını kırdım, kapıda Samet'le beni bekliyordu. Maçta gözünü çıkardım sandım, meğer lensini düşürmüşüm. Gelip bana sert çıkmasını beklerken maçta sert faullerin olabileceğini söyleyip sarıldı. Başkası olsa çok farklı davranabilirdi" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Hürriyet Gücer Alex De Souza Spor Haberler

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