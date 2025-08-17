Hull City, Oxford United'ı Son Dakika Golüyle Mağlup Etti

Hull City, Oxford United'ı Son Dakika Golüyle Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City, Championship'in 2. haftasında Oxford United'ı 3-2'lik skorla yenerek puanını 4'e çıkardı. Maçta Joe Gelhardt, Matty Crooks ve Olivier McBurnie'nin golleriyle ev sahibi takım galip geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Oxford United'ı son dakika golüyle mağlup etti.

Championship'in 2. haftasında Hull City, sahasında Oxford United'ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City, 2. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. Oxford United, 9. dakikada Will Lankshear ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Matty Crooks'un golüyle yeniden öne geçse de konuk ekip 26. dakikada Cameron Brannagan'la bir kez daha eşitliği sağladı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Olivier McBurnie, 90+4. dakikada attığı golle Hull City'ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 4'e yükseltirken, Oxford United ise ikinci maçından da puan çıkaramadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.