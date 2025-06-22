Houston Rockets, Kevin Durant'ı Transfer Etti

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NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'tan 15 kez All-Star seçilen Kevin Durant'ı kadrosuna kattı. Takas kapsamında Jalen Green ve Dillon Brooks, Suns'a geçerken Rockets, Suns'a 2025 NBA Draftı'ndaki 10. sıra ile 5 adet ikinci tur draft hakkı verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, 15 kez All- Star seçilen Phoenix Suns'tan yıldız oyuncu Kevin Durant'ı kadrosuna kattı.

Nba'den yapılan açıklamada, iki kulüp arasında yapılan oyuncu takasına göre, Durant, Suns'tan Rockets'a geçerken Jalen Green ve Dillon Brooks'un ise Rockets'tan Suns'a katıldığı belirtildi.

Geçen sezonu 26,6 sayı ortalaması ile oynayan 36 yaşındaki Durant, NBA kariyerinde 15 kez All-Star seçildi.

Bu iki ismin yanı sıra Rockets, 2025 NBA Draftı'ndaki 10. sıra ile 5 adet ikinci tur draft hakkını Suns'a verdi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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