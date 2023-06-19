Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanan dünyaca ünlü futbolcu Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

18 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezası verildi.

BAŞKA SUÇLARI DA VAR

Daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütüne katılma suçları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.