"Hoca çok kazanıyor" diyen Sinan Engin bizzat rakam verdi! İşte Ahmet Çakar'ın dudak uçuklatan maaşı

Sinan Engin, aynı programda birlikte yorumculuk yaptığı Ahmet Çakar'ın kanaldan aylık 500 bin lira maaş aldığını söyledi.

343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in konuğu olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira kazandığını açıkladı.

"HOCA ÇOK KAZANIYOR"

Sinan Engin programda yaptığı açıklamada, "Hoca çok kazanıyor. Ayda 500 lira para kazanıyor." ifadelerini kullanarak Çakar'ın aylık maaşının 500 bin lira olduğunu ifade etti.

"HİÇ ALKOL KULLANMIYOR"

Serhat Ulureren'in Ahmet Çakar'ın alkol alıp almadığı sorusuna ise Sinan Engin, "Hiç, geçen gün cuma namazına gidiyordu" ifadelerini kullandı.