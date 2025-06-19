Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 29 dakika 3 saniyelik zamanlamasıyla su altında en uzun süre nefes tutma rekorunu kırdı ve adını "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na yazdırdı.

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 29 dakika 3 saniyelik zamanlamasıyla su altında en uzun süre nefes tutma rekoru kırarak, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na girmeye hak kazandı.

29 DAKİKA BOYUNCA NEFESİNİ TUTTU

Maricic, rekor denemesini ülkesinin Opatija kentinde yer alan bir otelde 3 metre derinliğindeki havuzda gerçekleştirdi.

Deneme, Guinness Dünya Rekorları'nın gerekliliklerine uygunluk sağlanması amacıyla hakemler tarafından resmi olarak takip edildi. Rekor denemesine 100'den fazla izleyici de tanıklık etti. Vitomir Maricic, suyun altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak dünya rekoruna imza attı ve adını "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na yazdırmayı başardı.

Bu alanda bir önce rekoru, 2021 yılında 24 dakika 37 saniyelik süresiyle Hırvat sporcu Budimir Sobat kırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Takımda kalacağı açıklanmıştı! Hull City'de Joao Pedro gelişmesi

Takımda kalacağı açıklanmıştı! Eski Fenerbahçeli'yi kulüpten gönderdi
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.