Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic, 29 dakika 3 saniyelik zamanlamasıyla su altında en uzun süre nefes tutma rekoru kırarak, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na girmeye hak kazandı.

29 DAKİKA BOYUNCA NEFESİNİ TUTTU

Maricic, rekor denemesini ülkesinin Opatija kentinde yer alan bir otelde 3 metre derinliğindeki havuzda gerçekleştirdi.

Deneme, Guinness Dünya Rekorları'nın gerekliliklerine uygunluk sağlanması amacıyla hakemler tarafından resmi olarak takip edildi. Rekor denemesine 100'den fazla izleyici de tanıklık etti. Vitomir Maricic, suyun altında 29 dakika 3 saniye nefesini tutarak dünya rekoruna imza attı ve adını "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı"na yazdırmayı başardı.

Bu alanda bir önce rekoru, 2021 yılında 24 dakika 37 saniyelik süresiyle Hırvat sporcu Budimir Sobat kırmıştı.