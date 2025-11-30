Hesap.com Antalyaspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor, Veysel Sarı'nın 40. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Göztepe, Taha Altıkardeş ve Juan'ın golleriyle maçı çevirdi.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yigiter - Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Ceesay, Storm (Dk. 71 Saric), Boli
GÖZTEPE: Lis - Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan (Dk. 90 Ogün Bayrak), Miroshi, Dennis (Dk. 90 Ahmet Ildız), Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan (Dk. 75 Olaitan), Juan (Dk. 88 Allan Santos), Janderson
SARI KARTLAR: Heliton, Janderson (Göztepe)
GOLLER: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)
25'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Efkan Bekiroğlu'nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
38'inci dakikada Antalyaspor atak yönüne göre sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri'nin doğrudan kaleye vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
40'ıncı dakikada Antalyaspor sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri'nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.
45+2'nci dakikada Göztepe'nin sağ kanattan Arda Okan ile uzun kullandığı taç atışında Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bünyamin Balcı son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
48'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu'nun penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
49'uncu dakikada Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Janderson'un kafa vuruşunu kaleci Abdullah çıkardı.
52'nci dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasına penaltı noktasının arkasından iyi yükselen Juan'ın kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.
65'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza alanı içerisi sağ kanatta topu alan Juan'ın dar açıdan sert şutunu Antalyaspor kalecisi Abdullah kurtardı.
Mücadele 2-1 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.