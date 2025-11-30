Haberler

Hesap.com Antalyaspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor, Veysel Sarı'nın 40. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Göztepe, Taha Altıkardeş ve Juan'ın golleriyle maçı çevirdi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

HESAP.COM ANTALYASPOR: Abdullah Yigiter - Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Paal (Dk. 86 Van de Streek), Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Poyraz Efe Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Ceesay, Storm (Dk. 71 Saric), Boli

GÖZTEPE: Lis - Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan (Dk. 90 Ogün Bayrak), Miroshi, Dennis (Dk. 90 Ahmet Ildız), Cherni (Dk. 90 İsmail Köybaşı), Efkan (Dk. 75 Olaitan), Juan (Dk. 88 Allan Santos), Janderson

SARI KARTLAR: Heliton, Janderson (Göztepe)

GOLLER: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 48 Taha Altıkardeş, Dk. 52 Juan (Göztepe)

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Göztepe'ye 2-1 yenildi.

25'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Efkan Bekiroğlu'nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

38'inci dakikada Antalyaspor atak yönüne göre sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri'nin doğrudan kaleye vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40'ıncı dakikada Antalyaspor sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri'nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada Göztepe'nin sağ kanattan Arda Okan ile uzun kullandığı taç atışında Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bünyamin Balcı son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

48'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu'nun penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

49'uncu dakikada Cherni'nin sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Janderson'un kafa vuruşunu kaleci Abdullah çıkardı.

52'nci dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasına penaltı noktasının arkasından iyi yükselen Juan'ın kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.

65'inci dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla ceza alanı içerisi sağ kanatta topu alan Juan'ın dar açıdan sert şutunu Antalyaspor kalecisi Abdullah kurtardı.

Mücadele 2-1 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.