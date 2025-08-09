Hesap.com Antalyaspor 14 İsimle Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, 2024-2025 sezonu için 13 oyuncu ve 1 antrenörle yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, yollarını ayırdığı 13 oyuncu ve 1 antrenör için paylaşım yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, kaleci Kenan Piric, Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip, Adolfo Gaich, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Emre Uzun, Andros Townsend, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio ve antrenör Pierre Webo'nun fotoğraflarına yer verildi.

Teşekkür mesajında, "2024-2025 sezonunda kadromuzda yer alarak kırmızı-beyazlı formamız için ter döken sporcularımıza ve antrenörümüze sonsuz teşekkür eder, yeni kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

