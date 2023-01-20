Fenerbahçe'den herkesi ters köşeye yatıracak operasyon! Yeni kaleci adayını duyanlar şaştı kaldı

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena'yı gündemine aldı. Barcelona forması giyen İspanyol eldivenin kiralık olarak sarı-lacivertlilerin yolunu tutabileceği belirtildi.

Altay Bayındır'ın dalgalı performansı sonrası kalede rekabeti sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir isim için harekete geçebilir.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena'yı kadrosuna katmak istiyor. Barcelona forması giyen İspanyol eldivenin kiralık olarak sarı-lacivertlilere gidebileceği öne sürüldü.

GALATASARAY KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray 'da görev yapan İspanyol kaleci, 6'sı Süper Lig ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere 8 karşılaşmada görev yapmış, 11 gol yemişti.