Herkese garip geldi! Fenerbahçe'ye çelme takan Fatih Tekke'den ilginç yorum: Abartmanın anlamı yok

Fenerbahçe'den 1 puan alan İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Önünde daha maçlar olduğunu vurgulayan Tekke, "Kadıköy'de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor" dedi.

Fenerbahçe ile son dakikalarda berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ABARTMANIN MANASI YOK"

Risk aldıklarını belirten Tekke, "İkinci yarı 2-0'dan sonra bir bölümde Eze'nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy'de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor." dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Açıklamalarında Fenerbahçe'yi de tebrik eden çalıştırıcı, "Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.