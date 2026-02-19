Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Haberler

Newcastle United'ın Karabağ'ı 6-1 yendiği maçta ilk yarıda 4 gol atan Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yarıda 4 gol atan ikinci futbolcu olurken kulüp rekoruna da ortak oldu.

  • Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Karabağ'a karşı ilk yarıda 4 gol attı.
  • Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında 4 gol atan ikinci futbolcu oldu.
  • Anthony Gordon, Avrupa kupalarında bu sezon 10 gol atarak Newcastle United'da Alan Shearer'ın kulüp rekoruna ortak oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Karabağ'ı 6-1 mağlup eden Newcastle United'da Anthony Gordon, ilk yarı performansıyla organizasyon tarihine geçti.

LUİZ ADRIANO'DAN SONRA BİR İLK

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında 4 gol birden atan Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk yarısında bu başarıyı gösteren ikinci futbolcu oldu. Daha önce 2014 yılında Shakhtar Donetsk forması giyen Luiz Adriano aynı performansa imza atmıştı. Gordon ayrıca play-off aşamasında bir devrede en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti.

KULÜP REKORUNA ORTAK OLDU

Avrupa kupalarında bu sezon gol sayısını 10'a çıkaran İngiliz futbolcu, Newcastle United efsanesi Alan Shearer'a ait kulüp rekoruna da ortak oldu. Newcastle'ın diğer gollerini Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydederken, Karabağ'ın tek sayısı Caferkuliyev'den geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
