Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci adayı Keylor Navas

Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren PSG'nin kalecisi Navas'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Kendisine yeni bir kulüp arayan 36 yaşındaki file bekçisinin Forest'ın yanı sıra Inter ve Fenerbahçe ile temasta olduğu bildirildi.