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Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci adayı Keylor Navas

Spor Haberleri

Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren PSG'nin kalecisi Navas'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Kendisine yeni bir kulüp arayan 36 yaşındaki file bekçisinin Forest'ın yanı sıra Inter ve Fenerbahçe ile temasta olduğu bildirildi.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas'ı radarına aldı. Başarılı kaleciye Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Inter ve Nottingham Forest'ta talip.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü kaleci Navas'ı renklerine katmak istediği aktarıldı.

Performansıyla adından söz ettiren ve geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Navas'ın geleceği merak konusu

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtlayan devi Inter ve Nottingham Forest'tın radarında olan Navas'ın PSG'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci Keylor Navas

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Keylor Navas Fenerbahçe Spor Haberler

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