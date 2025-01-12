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Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi
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Galatasaray, RAMS Başakşehir maçının 28. dakikasında turuncu-lacivertli futbolcu Hamza Güreler'in topa ceza sahasında elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi. Karaoğlan'ın bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Kıran kırana geçen müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılıların penaltı beklediği tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

ELLE OYNAMA VAR MI?

Dries Mertens, karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakiplerinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Bunun üzerine hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi. Bu karar, tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

Penaltı olması için Başakşehirli oyuncunun iki eliyle topu tutup hakeme göstermesi lazım yoksa penaltı olmaz Aynısı GALATASARAY da olsa bazıları ilk yarı bitiminde sosyal medyadan saçma sapan açıklamalar yapardı.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Toreraya kırmızı vermediler o da çok tartışılıyor onuda haber yapın bir zahmet nereye kadar bu haksız şampiyonluklar

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