Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Kıran kırana geçen müsabakanın ilk yarısında sarı-kırmızılıların penaltı beklediği tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

ELLE OYNAMA VAR MI?

Dries Mertens, karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı. Galatasaraylı futbolcular, rakiplerinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu. Bunun üzerine hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi. Bu karar, tartışmalara neden oldu.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS