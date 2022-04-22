Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
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Salon: Metro EnerjiHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver ÖzemreFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams...
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat
1. Periyot: 19-16
Devre: 43-27
3. Periyot: 65-33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni 91-57 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.