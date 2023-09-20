Her şey şampiyonluk uğruna! Ali Koç, Fenerbahçe maçlarını izlemeye gitmeyecek

Yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenebrahçe'de başkan Ali Koç yeni bir totem uyguluyor. Koç'un şampiyonluk gelene kadar sarı-lacivertlilerin maçlarını statta izlemeyeceği belirtildi.

"ŞAMPİYON OLANA KADAR MAÇLARA GELMEYECEK"

343 Digital'de konuşan gazeteci Devrim Zengi, "Ali Başkan totem yapıyor maçlara gelmiyor. Başkan maçlara büyük bir ihtimalle şampiyon olana kadar gelmeyecek öyle görünüyor." ifadelerini kullandı.

2014'TEN BERİ ŞAMPİYONLUK YOK

Fenerbahçe son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin o sezondan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğu bulunmuyor.