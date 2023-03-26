Her şeyi ortalığa döktü! Zaniolo'dan olay Fenerbahçe itirafı
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin bir ilgisi olduğunu ancak tercihini Sarı-Kırmızılı takımdan yana kullandığını açıkladı.
Galatasaray'ın 15 milyon euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'nın önde gelen medya kuruluşlarından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Zaniolo, Galatasaray'dan teklif aldığı dönemde Fenerbahçe'nin de bir ilgisi olduğunu söyledi.
İşte Zaniolo'nun açıklamaları:
" Galatasaray'a gelmeden önce, Roma'dan tanıdığım Sergio Oliveira ile konuştum. Bana güzel bir ortamın bulunduğunu söyledi. Mancini de benim için iyi olacağını ve gitmemi söyledi.
Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem ama Galatasaray'da olduğum sürece her zaman her şeyimi vereceğim.
Türkiye'de taraftarlar fotoğraf çekilmek isteseler bile çok nazik ve saygılılar. Stadyum inanılmaz. Daha sıcak bir yerde oynamadım, en az Stadio Olimpico kadar iyi. İlk golümü attığımda, uçuyormuş gibi hissettim.
Okan Buruk benim için büyük bir şans çünkü İtalyanca da konuşabiliyor. Eğer Galatasaray bir Serie A takımı olsaydı, üst sıralar için mücadele ederdi. Çok kaliteli hücum oyuncularımız var.
Roma'da neredeyse herkes beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söylediler, sonra selam bile vermediler.
Fenerbahçe'nin de benimle ilgilenmiş olduğu doğru ancak benimle daha önce Galatasaray temasa geçti ve onlara söz verdim. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum."