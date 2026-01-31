Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

MURAT SALAR AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, toplantıda yaptığı konuşmada Ali Koç'un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini duyurdu. Salar, önceki toplantılarda borç kalemleri arasında Ali Koç'a olan borcun da yer aldığını hatırlattı.

HUKUKİ EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ

Murat Salar, "Başkanımız Sayın Ali Koç, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti" dedi.

3,5 MİLYAR TL'LİK ALACAK

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden yaklaşık 3,5 milyar TL alacağı bulunduğu biliniyordu. Bu alacağın tamamının hibe edilmesi, kulübün mali yapısı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.