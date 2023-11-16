Hentbol U-15 Erkek Milli Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'da kamp yapan Hentbol U-15 Erkek Milli Takımını ziyaret etti.

Zeybek, Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda kamp yapan Hentbol U -15 Milli Takım oyuncuları ve teknik ekiple bir araya geldi.

Başantrenör Aydemir Aslankaya, yaptığı açıklamada, kamp yaptıkları tesisi çok beğendiklerini belirterek, "Afyonkarahisar, federasyonumuzun tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Çünkü her türlü imkanı bize sağlıyorlar." dedi.

Zeybek de ziyarette, Milli Takım oyuncuları ve teknik ekibine çalışmalarında başarılar diledi.